Москвичам пообещали аномально теплую и сухую погоду 1 сентября

Лето вернется в Москву и Московскую область еще, как минимум, на один день — 1 сентября, когда в столице установится аномально теплая погода, а дожди прекратятся. Соответствующий прогноз озвучила в беседе с изданием «РИАМО» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Погода 1 сентября будет хорошая, температура выше климатической нормы где-то на два-три градуса. Местами прогнозируется температура около +25 градусов, — цитирует издание метеоролога.
Уточняется, что осадки при этом не ожидаются — отличная погода для прогулок по городу, чтобы отметить День Знаний с родными и близкими или одноклассниками.
Ранее «Москва 24» сообщила, что холодная погода в Москве сохранится до пятницы, 29 августа. Это связано с мощным вторжением арктических воздушных масс.
Затем почти на всей территории страны, начиная с выходных, установится температура выше климатической нормы. Например, в Крыму и Краснодарском крае температура воздуха будет варьироваться от +30 до +35 градусов и выше, передает 360.ru.
Любопытно, что чаще всего ясную и безоблачную погоду за последние 10 лет (по девять раз) 1 сентября наблюдали школьники Краснодара и Ростова-на-Дону, рассказал Life.ru. В Воронеже в День знаний было солнечно восемь раз, в Волгограде семь. Завершили рейтинг города Сибири, Урала и Поволжья.