Москвичам пообещали аномально теплую и сухую погоду 1 сентября

Любопытно, что чаще всего ясную и безоблачную погоду за последние 10 лет (по девять раз) 1 сентября наблюдали школьники Краснодара и Ростова-на-Дону, рассказал Life.ru. В Воронеже в День знаний было солнечно восемь раз, в Волгограде семь. Завершили рейтинг города Сибири, Урала и Поволжья.