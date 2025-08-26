Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси официально объявили о помолвке

Ранее KP.RU рассказывал, что 47-летний внук покойной королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о помолвке с 45-летней разведенной медсестрой Гарриет Сперлинг. Филлипс уже был женат на канадской модели и актрисе Отэм Келли, с которой у него две дочери. Брак завершился разводом в 2021 году, при этом оба сохранили приватность и не обсуждали детали разрыва публично.