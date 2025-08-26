Ричмонд
Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси официально объявили о помолвке

Поп-дива и звезда НФЛ готовятся к свадьбе.

Источник: Комсомольская правда

Американская певица Тейлор Свифт и игрок команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси официально объявили о помолвке. Об этом стало известно 26 августа из совместной публикации в социальной сети.

Пара подтвердила свои отношения в октябре 2023 года, однако их знакомство состоялось еще раньше во время концерта Свифт на домашней арене «Канзас-Сити Чифс» — стадионе «Эрроухед».

Келси и Свифт в социальной сети пошутили, сравнив себя с «учительницей английского и учителем физкультуры, которые женятся». Фотографии в посте демонстрируют в том числе обручальное кольцо на безымянном пальце поп-звезды.

Ранее KP.RU рассказывал, что 47-летний внук покойной королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о помолвке с 45-летней разведенной медсестрой Гарриет Сперлинг. Филлипс уже был женат на канадской модели и актрисе Отэм Келли, с которой у него две дочери. Брак завершился разводом в 2021 году, при этом оба сохранили приватность и не обсуждали детали разрыва публично.

