Россиянам рассказали, что можно посадить на даче в сентябре

В сентябре наступает подходящее время для посадки клубники, сообщила эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова в беседе с NEWS.ru. Она пояснила, что каждые пять лет кусты клубники необходимо пересаживать, чтобы обновить растения и поддержать их урожайность.