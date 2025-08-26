Россиянам рассказали, что можно посадить на даче в сентябре

В сентябре наступает подходящее время для посадки клубники, сообщила эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова в беседе с NEWS.ru. Она пояснила, что каждые пять лет кусты клубники необходимо пересаживать, чтобы обновить растения и поддержать их урожайность.
По словам Вороновой, если клубника растет на грядке дольше пяти лет, она может перестать плодоносить, поэтому важно вовремя проводить пересадку для «омоложения» кустов.
Кроме того, эксперт отметила, что конец августа и начало сентября — удачный период для посадки многолетних растений. На грядках можно высаживать смородину, крыжовник и различные цветы. Также Воронова посоветовала не упускать возможность посадить сидераты — растения, которые улучшают качество почвы. Например, люпин обогащает землю азотом, а горчица, обладая бактерицидными свойствами, помогает бороться с почвенными инфекциями и насыщает грунт микроэлементами.
В ближайшее время в некоторые регионы России придет бабье лето. Это идеальный период для уборки картофеля. Однако, как подчеркнула садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова, после сбора урожая важно правильно подготовить грядку. По ее словам, без должного ухода за почвой будущий урожай может значительно снизиться.