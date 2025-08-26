Вдовам бойцов СВО разрешат пользоваться авто до вступления в наследство

Основанием для внесения изменений в регистрационные данные в связи со сменой владельца или для постановки транспортного средства на учет в данном случае послужат свидетельство о праве на временное пользование автомобилем или свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданные нотариусом по месту открытия наследства, а также официальные документы, подтверждающие факт смерти супруга.