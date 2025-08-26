Вдовам бойцов СВО разрешат пользоваться авто до вступления в наследство

Российское правительство скорректировало порядок государственной регистрации транспортных средств, предоставив вдовам участников СВО и погибших во время отражения вооруженного вторжения на территорию РФ, право пользоваться автомобилем умершего супруга до оформления наследства.
Соответствующее поставление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки вносятся в правила государственной регистрации транспортных средств, осуществляемой в регистрационных отделах ГИБДД. Новые нормы начнут действовать с 31 августа.
Правила дополняются пунктом, разрешающим государственную регистрацию транспортного средства на супруга лица, погибшего в связи с участием в СВО, отражением вооруженного вторжения на территорию РФ либо в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения спецоперации, если погибший являлся владельцем этого транспортного средства.
Основанием для внесения изменений в регистрационные данные в связи со сменой владельца или для постановки транспортного средства на учет в данном случае послужат свидетельство о праве на временное пользование автомобилем или свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданные нотариусом по месту открытия наследства, а также официальные документы, подтверждающие факт смерти супруга.
В соответствии с обновленными правилами, учет транспортного средства в таком случае будет производиться на ограниченный период времени, с введением запрета на изменение регистрационных данных транспортного средства в связи со сменой его владельца до момента выдачи свидетельства о праве на наследство на данное транспортное средство.