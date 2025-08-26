Способна ли оппозиция свергнуть Макрона: политолог дал ответ

Эксперт также указал на сложности с процедурой импичмента. Для отстранения президента требуется вмешательство Конституционного совета, а также поддержка 60−70% голосов в обеих палатах парламента. Федоров считает, что с юридической и процессуальной точки зрения свергнуть Макрона почти невозможно. Он добавил, что президент намерен оставаться на посту до конца своего срока в 2027 году. Согласно конституции, Макрон не сможет баллотироваться на третий срок.