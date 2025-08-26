Способна ли оппозиция свергнуть Макрона: политолог дал ответ

Юридических оснований для отстранения президента Франции Эммануэля Макрона от должности нет, заявил политолог Сергей Федоров в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что инициатива «левых» носит популистский характер.
По словам эксперта, оппозиция хорошо понимает, что нет правовых причин для импичмента Макрона или выражения ему вотума недоверия.
Федоров пояснил, что во Франции многие граждане недовольны Макроном и ждут окончания его президентского срока. Это, по мнению политолога, отражает общее недовольство населения. Он подчеркнул, что власти страны не справляются с решением накопившихся проблем, а стоимость жизни продолжает расти.
Эксперт также указал на сложности с процедурой импичмента. Для отстранения президента требуется вмешательство Конституционного совета, а также поддержка 60−70% голосов в обеих палатах парламента. Федоров считает, что с юридической и процессуальной точки зрения свергнуть Макрона почти невозможно. Он добавил, что президент намерен оставаться на посту до конца своего срока в 2027 году. Согласно конституции, Макрон не сможет баллотироваться на третий срок.
Ранее стало известно, что левая оппозиция в парламенте Франции планирует вновь поднять вопрос об отставке Макрона, если правительство Франсуа Байру не получит поддержки депутатов на голосовании 8 сентября. Об этом заявил лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон.