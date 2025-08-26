Россия перевела Латвии €13 млн для выплаты военных пенсий

«Россия перечислила в казну Латвии 12995587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России — пенсионерам за три квартала 2025 года», — сообщила Браже.
Сейчас министерство благосостояния Латвии ждёт от российской стороны обновлённый список пенсионеров.
Напомним, Москва потребовала от Литвы, Латвии и Эстонии немедленного решения проблемы с выплатами военных пенсий из России ещё в феврале 2025 года. По информации российского МИД, проблему с выплатами создали западные банки и власти прибалтийских стран.