В Беларусь для участия в совместных учениях ОДКБ прибыли воинские контингенты из Таджикистана и Кыргызстана

На территории Беларуси на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» с 31 августа по 6 сентября состоятся учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ. Совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2025» нацелено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства — члена ОДКБ. В ходе специального учения «Поиск-2025» будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки в интересах КСОР ОДКБ. Специальное учение «Эшелон-2025» предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения. -0-