Какао решает всё: как не ошибиться с выбором шоколада

По данным Росстата, с июля 2024 года по июль 2025 года шоколад в России подорожал почти на треть. Это привело к тому, что россияне стали реже покупать сладости. Согласно исследованиям, за год продажи шоколада сократились на 7,1%, хотя расходы на него выросли на 8,3%.