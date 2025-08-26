Какао решает всё: как не ошибиться с выбором шоколада

Качественный шоколад начинается с какао, а не с сахара, считает основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян. Он отметил в беседе с NEWS.ru, что продукт, в котором преобладает сахар, лишь внешне похож на настоящий шоколад.
По словам Хачиняна, главный ингредиент шоколада — какао, которое отвечает за насыщенный вкус, аромат и полезные свойства. Он советует внимательно изучать состав на упаковке. Если сахар указан первым, то это, скорее всего, сладкая плитка, а не настоящий шоколад.
Эксперт пояснил, что в качественном шоколаде содержится высокая доля какао-продуктов, которые придают ему яркий вкус и легкую горчинку. Благодаря какао шоколад обладает антиоксидантными свойствами, положительно влияющими на сердце и сосуды, а также на здоровье в целом.
Хачинян добавил, что сладкие плитки часто содержат мало какао, а их вкус формируется за счет ароматизаторов и заменителей какао-масла. Он рекомендует выбирать шоколад с высоким процентом какао, так как это гарантирует насыщенный вкус и пользу для организма.
По данным Росстата, с июля 2024 года по июль 2025 года шоколад в России подорожал почти на треть. Это привело к тому, что россияне стали реже покупать сладости. Согласно исследованиям, за год продажи шоколада сократились на 7,1%, хотя расходы на него выросли на 8,3%.