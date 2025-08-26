Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дебютный гол Самошникова и автогол Пигаса: «Спартак» уничтожил «Пари НН» в Кубке России

Московский «Спартак» одержал уверенную победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:0 в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Матч на «Лукойл-Арене» начался с раннего гола (12 минута) Романа Зобнина, который открыл счёт после точного удара с границы штрафной площади.

Источник: Life.ru

На 36-й минуте Илья Самошников, дебютирующий за красно-белых после перехода из «Локомотива», удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме игрок «Пари НН» Вадим Пигас на 69-й минуте срезал мяч в собственные ворота после навеса с фланга, а Даниил Зорин на 88-й минуте поставил победную точку точным ударом в нижний угол.

Благодаря этой победе «Спартак» с семью очками вышел на первое место в группе С, опередив махачкалинское «Динамо» (5 очков). «Пари НН» с тремя баллами остаётся на третьей позиции. В следующем туре красно-белые 18 сентября примут «Ростов», а нижегородцы 16 сентября сыграют против «Динамо» дома.

Ранее в рамках третьего тура группового этапа Кубка России петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом». Матч, состоявшийся в Оренбурге, завершился со счётом 5:3 в пользу гостей.