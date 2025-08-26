Трусова рассказала об изменениях в теле после родов

Российская фигуристка Александра Трусова, недавно ставшая мамой, рассказала в своем Telegram-канале об изменениях в теле после родов.
Спортсменка сообщила, что, несмотря на прибавку в 11 килограммов во время беременности, ее вес после рождения сына Михаила стал снижаться. Трусова отметила, что ест все, что хочет, и при этом продолжает худеть, уже влезая в некоторые джинсы.
Она также упомянула, что грудь стала больше, пятого размера, что, по ее мнению, красиво. Фигуристка выразила надежду, что живот также быстро придет в норму.
— Вес уходит неожиданно быстро, и я этому очень рада. Но чтобы восстановление было не просто быстрым, но и здоровым, я и еду за консультацией к врачу, — написала Трусова.
Спортсменка и ее супруг Макар Игнатов 6 августа объявили о том, что у них родился сын. Девушка оповестила об этом поклонников одним словом. Позже ее супруг опубликовал фотографии с родов Трусовой. Он отметил, что день рождения его сына был самым счастливым днем в его жизни.
Спортсмены узнали пол своего ребенка во время мероприятия, которое прошло 4 апреля в кинотеатре «Октябрь» в Москве.