Павла Абрамова сняли с поста замглавы Росмолодёжи по его просьбе

По собственному желанию Павел Абрамов был освобожден от должности замглавы Росмолодежи. Об этом свидетельствует распоряжение на сайте официального опубликования правовых актов.
«Освободить Абрамова Павла Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе», — следует из текста документа.
Уточняется, что новым заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи стала Лейла Зотова.
Накануне свой пост директора Агентства туризма и продвижения Тюменской области покинул Дмитрий Пухов.
Кроме этого, ранее вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков ушел с должности по собственному желанию.
Накануне глава Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что агентство выступает против повышения возрастного порога молодежи до 40 лет. При этом он подчеркнул, что 35 лет является достаточным возрастом для молодых людей.