Трамп резко ответил Лаврову на слова о нелегитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп дал резкий ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского для подписания документов по урегулированию конфликта.
В ходе выступления, транслировавшегося на YouTube-канале Белого дома, Трамп, перехватив инициативу у спецпосланника президента США, назвал слова российского дипломата «чушью». Он подчеркнул, что заявления российской стороны «неважно» и что все «позируют». Спецпосланник США Стив Уиткофф поддержал мнение Трампа.
— Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь, — заявил Трамп.
Ранее основатель французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что полномочия украинского лидера Владимира Зеленского истекли еще в мае прошлого года, поэтому он больше не является президентом Украины. Так политик в личном блоге в соцсети Х прокомментировал вопрос о том, кто имеет право подписывать возможные мирные соглашения.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, 19 августа, заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в течение двух недель.