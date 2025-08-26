Трамп резко ответил Лаврову на слова о нелегитимности Зеленского

Ранее основатель французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что полномочия украинского лидера Владимира Зеленского истекли еще в мае прошлого года, поэтому он больше не является президентом Украины. Так политик в личном блоге в соцсети Х прокомментировал вопрос о том, кто имеет право подписывать возможные мирные соглашения.