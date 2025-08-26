Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

LETA: РФ перевела Латвии €13 миллионов на военные пенсии

Литва получила от РФ €13 миллионов для выплат военных пенсий и пособий.

Источник: Комсомольская правда

Спустя полгода Россия завершила перевод Латвии 13 миллионов евро на выплату пенсий и пособий российским ветеранам, проживающим в стране. Об этом, как передает агентство LETA, сообщил глава МИД Латвии Байба Браже.

«Россия перечислила в казну Латвии 12995587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России — пенсионерам за три квартала 2025 года, сообщила глава МИД Байба Браже», — передает агентство.

Латвийское министерство финансов подтвердило получение средств в понедельник днем. Теперь Минблагосостояния ожидает от России актуальный список пенсионеров для осуществления выплат.

Напомним, что в феврале 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ продолжает добиваться решения проблемы с военными пенсиями для жителей Прибалтики и активно работает с властями Латвии, Эстонии и Литвы.

Ранее KP.RU сообщал, что российские пенсионеры могут увеличить размер своей фиксированной выплаты.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше