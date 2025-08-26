LETA: РФ перевела Латвии €13 миллионов на военные пенсии

Спустя полгода Россия завершила перевод Латвии 13 миллионов евро на выплату пенсий и пособий российским ветеранам, проживающим в стране. Об этом, как передает агентство LETA, сообщил глава МИД Латвии Байба Браже.
«Россия перечислила в казну Латвии 12995587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России — пенсионерам за три квартала 2025 года, сообщила глава МИД Байба Браже», — передает агентство.
Латвийское министерство финансов подтвердило получение средств в понедельник днем. Теперь Минблагосостояния ожидает от России актуальный список пенсионеров для осуществления выплат.
Напомним, что в феврале 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ продолжает добиваться решения проблемы с военными пенсиями для жителей Прибалтики и активно работает с властями Латвии, Эстонии и Литвы.
