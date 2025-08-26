Ричмонд
Экстремальный спорт не должен разрушать личность, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: экстремальные виды спорта не должны разрушать личность.

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что экстремальные виды спорта не должны быть направлены на разрушение человеческой личности.

Патриарх и министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подписали соглашение о сотрудничестве между Русской православной церковью (РПЦ) и Минспорта РФ во вторник.

«Даже экстремальные виды спорта не должны быть направлены на разрушение человеческой личности», — цитирует патриарха сайт РПЦ.

Он отметил, что гуманизацию спорта не нужно путать с его слабостью.

«У спорта есть разные стороны — и абсолютно положительные с точки зрения духовного и физического развития личности, и те, что связаны с коммерцией, с зарабатыванием денег, ввиду чего духовно-нравственная сторона нередко отступает на задний план. Несомненно, очень важна и зрелищная сторона, потому что это действительно увлекает людей и, кроме того, нередко являет пример, которому стремятся следовать молодые люди», — сказал патриарх Кирилл.

