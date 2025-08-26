Экстремальный спорт не должен разрушать личность, заявил патриарх Кирилл

«У спорта есть разные стороны — и абсолютно положительные с точки зрения духовного и физического развития личности, и те, что связаны с коммерцией, с зарабатыванием денег, ввиду чего духовно-нравственная сторона нередко отступает на задний план. Несомненно, очень важна и зрелищная сторона, потому что это действительно увлекает людей и, кроме того, нередко являет пример, которому стремятся следовать молодые люди», — сказал патриарх Кирилл.