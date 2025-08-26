В Германии готовятся к войне: о чем попросили министра обороны ФРГ

По данным агентства DPA, Центральный союз немецких портов (ZDS) запросил у министра обороны Германии Бориса Писториуса финансирование из оборонного бюджета на случай военных действий.
«В случае войны техника, оборудование и солдаты бундесвера и партнеров по НАТО должны будут перемещаться через порты, которые являются уязвимыми целями и в случае войны становятся “первой линией атаки”», — следует из текста письма ZDS.
Там также уточнялось, что немецкие солдаты якобы должны быть готовы, даже если «до войны не дойдет».
Согласно оценке Центрального союза немецких портов, объем необходимого финансирования для подготовительных и оборонительных мероприятий составляет €3 млрд.
Ранее министр внутренних дел Германии Александер Добриндт предложил усилить систему гражданской обороны страны в связи с изменением спектра угроз безопасности.