Спутник впервые запустят с территории Сомали

В ближайшее время с территории Сомали будет осуществлен первый запуск турецкого космического спутника, сообщил посол Турции в Могадишо Альпер Акташ газете Somali Guardian. Этот шаг станет важной вехой в развитии сотрудничества между двумя странами в сфере космических технологий.

В рамках партнерства Турция планирует построить в Сомали космодром и реализовать ряд других проектов, связанных с высокими технологиями. Кроме того, турецкие компании готовятся начать добычу нефти на океанском шельфе страны после проведения сейсморазведочных работ и пробного бурения.

За последние годы Турция значительно усилила свое присутствие в Сомали, оказывая гуманитарную помощь и инвестируя в инфраструктурные проекты. Турецкие инструкторы также занимаются подготовкой сотрудников органов безопасности и помогают в борьбе с террористической группировкой «Аш-Шабаб».