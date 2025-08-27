Спутник впервые запустят с территории Сомали

В ближайшее время с территории Сомали будет осуществлен первый запуск турецкого космического спутника, сообщил посол Турции в Могадишо Альпер Акташ газете Somali Guardian. Этот шаг станет важной вехой в развитии сотрудничества между двумя странами в сфере космических технологий.