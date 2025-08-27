Новосибирский омбудсмен дала советы родителям, как помочь детям справиться с травлей в школе

Детский правозащитник региона Надежда Болтенко рассказала, какие шаги должны предпринять родители, если их ребёнок столкнулся с буллингом.
В интервью для Сиб.фм уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко объяснила, как важно правильно реагировать на жалобы школьников о травле.
По её словам, если ребёнок приходит домой в слезах и рассказывает о конфликте со сверстниками, родители должны проявить поддержку, а не панику или критику. Главная задача взрослых — показать, что они рядом и готовы помочь.
Первым делом стоит собрать информацию: кто именно обижает ребёнка, насколько регулярно это происходит и осведомлены ли об этом учителя. Одновременно необходимо подчеркнуть для школьника, что вина не лежит на нём и что проблему можно решить совместными усилиями.
Болтенко также советует обучать детей спокойной реакции на агрессию — это зачастую эффективнее, чем отвечать обидчикам эмоционально. Родителям рекомендуется обсудить ситуацию с классным руководителем, а при необходимости организовать встречу с родителями другого ребёнка, но в присутствии педагога, чтобы избежать обострения конфликта.