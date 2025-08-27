День любителей бананов и День «Просто так»: какие праздники отмечают в России и мире 27 августа

День любителей бананов изначально появился в США, но вскоре этот праздник стали отмечать и в других странах. В эту дату следует купить как можно больше этих фруктов и раздать их друзьям и родным, а также самим поесть бананы. Кроме того, 30 августа принято рассказывать окружающим об истории и интересных фактах о бананах.