День любителей бананов и День «Просто так»: какие праздники отмечают в России и мире 27 августа

27 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День любителей бананов, День «Просто так» и Праздник пролетающих облаков.
День любителей бананов.
День любителей бананов изначально появился в США, но вскоре этот праздник стали отмечать и в других странах. В эту дату следует купить как можно больше этих фруктов и раздать их друзьям и родным, а также самим поесть бананы. Кроме того, 30 августа принято рассказывать окружающим об истории и интересных фактах о бананах.
День «Просто так».
В День «Просто так» можно без всякой причины встретиться с тем, кого давно не видели, что-нибудь купить, вручить подарок или устроить сюрприз для близкого человека или сделать то, что давно хотелось.
День пролетающих облаков.
В День пролетающих облаков многие люди откладывают свои дела и отправляются на улицу, чтобы понаблюдать за небом и расслабиться. А кто-то просто проводит этот день на свежем воздухе, занимается спортом или устраивает пикник с друзьями и семьей.