Народный календарь. Как избавиться от обид и печали в День Мирона, 30 августа

В старину День Мирона имел еще одно название — Вдовьи помочи, так как в эту дату было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. В народе даже ходила поговорка «На вдовий двор хоть щепку кинь». Чтобы помочь семьям, оставшимся без мужчин, люди 30 августа сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля, рубили дрова и молотили снопы.