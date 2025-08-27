Ричмонд
Народный календарь. Как избавиться от обид и печали в День Мирона, 30 августа

В народе считалось, что 30 августа нужно сжигать все старые и ненужные вещи, так как вместе с ними из дома уйдут все обиды и печали.

В старину День Мирона имел еще одно название — Вдовьи помочи, так как в эту дату было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. В народе даже ходила поговорка «На вдовий двор хоть щепку кинь». Чтобы помочь семьям, оставшимся без мужчин, люди 30 августа сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля, рубили дрова и молотили снопы.

Также этот день считался временем сбора урожая, ведь осень все быстрее вступала в свои права. К этой дате начинался активный листопад и наставало время заканчивать полевые работы.

Приметы погоды:

Туман и роса утром — погода будет хорошей.

Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета — к теплу.

Иней с утра — к богатому урожаю в следующем году.

Журавли улетели на юг — на Покров будет мороз.

Коли в этот день хорошая погода, то весна будет ранней.

Именины отмечают: Мирон, Роза, Павел, Ульяна, Илья, Алексей.