Народный календарь. Как избавиться от обид и печали в День Мирона, 30 августа

30 августа в народном календаре — День Мирона. В эту дату православные чтут память святого мученика Мирона.
В народе считалось, что 30 августа нужно сжигать все старые и ненужные вещи, так как вместе с ними из дома уйдут все обиды и печали.
В старину День Мирона имел еще одно название — Вдовьи помочи, так как в эту дату было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. В народе даже ходила поговорка «На вдовий двор хоть щепку кинь». Чтобы помочь семьям, оставшимся без мужчин, люди 30 августа сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля, рубили дрова и молотили снопы.
Также этот день считался временем сбора урожая, ведь осень все быстрее вступала в свои права. К этой дате начинался активный листопад и наставало время заканчивать полевые работы.
Приметы погоды:
Туман и роса утром — погода будет хорошей.
Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета — к теплу.
Иней с утра — к богатому урожаю в следующем году.
Журавли улетели на юг — на Покров будет мороз.
Коли в этот день хорошая погода, то весна будет ранней.
Именины отмечают: Мирон, Роза, Павел, Ульяна, Илья, Алексей.