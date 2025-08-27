Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Михеев день 27 августа, который называют Тиховей

Собрали приметы и запреты на 27 августа, когда празднуют Михеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 27 августа вспоминает святого Михея. В народе отмечают Михеев день. Вместе с тем у праздника есть еще одно название — Михей Тиховей. Так, в указанную дату наблюдали за ветром, чтобы узнать погоду на осень.

Что нельзя делать 27 августа.

Запрещено в названную дату ставить на стол выпечку. Считалось, что подобное может спровоцировать финансовые сложности. Кроме того, не рекомендуется кричать и повышать голос. Предки верили, что можно лишиться удачи.

Что можно делать 27 августа.

По традиции, с 27 августа и далее продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду. В частности, день подходит для того, чтобы помочь нуждающимся. К примеру, отдать им часть вещей.

Согласно приметам, слабый ветер предсказывает, что осень окажется теплой. Холодный ветер 27 августа говорит про дождливый сентябрь.

Ранее мы писали, что в Минске пенсионерка лишилась 15 000 рублей, которые перевела на свою карту.

Тем временем МВД заявило о задержании одного из руководителей крупного госпредприятия Беларуси за взятки: «Сумма исчисляется миллионами».

Кроме того, в Ошмянах муж и жена сознались в изменах, а пострадали Volkswagen, Tesla и BMW.