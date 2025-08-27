Ричмонд
Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 августа 2025 года

27 августа 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в стадии последней четверти, накануне новолуния, которое ожидается в ближайшие дни. Луна пребывает в созвездии Весов, создавая атмосферу гармонии, дипломатии и эстетики. Убывающая Луна побуждает завершать дела и очищать пространство, а энергия Весов способствует налаживанию отношений, поиску баланса и творческим улучшениям.

Овен (21 марта — 19 апреля).

Чем заняться: Завершайте рабочие проекты или организуйте своё пространство. Весы помогут наладить контакт с коллегами через дипломатичные беседы. Чем не стоит заниматься: Избегайте импульсивных действий или конфликтов, чтобы сохранить гармонию. Счастливый цвет: Коралловый. Счастливое блюдо: Острые куриные наггетсы с мёдом.

Телец (20 апреля — 20 мая).

Чем заняться: Улучшайте сад или дом, добавляя эстетические элементы. Завершайте финансовые расчёты для чувства стабильности. Чем не стоит заниматься: Не начинайте новых крупных дел, так как убывающая Луна лучше для завершения. Счастливый цвет: Малахитовый. Счастливое блюдо: Говядина с грибным соусом и картофелем. >>> Когда следующий ретроградный Меркурий в 2025 году.