Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 27 августа 2025 года

27 августа 2025 года — время, когда Луна находится в растущей фазе, в знаке Весов. Это благоприятный период для определённых садово-огородных работ, так как Весы способствуют гармоничному развитию растений, особенно цветущих и декоративных. Однако стоит учитывать погодные условия, которые в этот день могут быть прохладными и дождливыми.
«МК» рассказывает, что делать на огороде 27 августа.
Что делать на даче 27 августа.
1. Посадка и пересадка декоративных растений.
Весы — идеальный знак для работы с цветами и декоративными кустарниками. Это отличный день для:
Посадки луковичных цветов (тюльпаны, нарциссы, крокусы) для весеннего цветения. Пересадки многолетников (пионы, флоксы, ирисы).Деления и рассаживания кустов декоративных растений.