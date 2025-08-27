Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 27 августа 2025 года

27 августа 2025 года — время, когда Луна находится в растущей фазе, в знаке Весов. Это благоприятный период для определённых садово-огородных работ, так как Весы способствуют гармоничному развитию растений, особенно цветущих и декоративных. Однако стоит учитывать погодные условия, которые в этот день в средней полосе России могут быть прохладными и дождливыми.