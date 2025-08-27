Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 27 августа 2025 года

27 августа 2025 года — время, когда Луна находится в растущей фазе, в знаке Весов. Это благоприятный период для определённых садово-огородных работ, так как Весы способствуют гармоничному развитию растений, особенно цветущих и декоративных. Однако стоит учитывать погодные условия, которые в этот день в средней полосе России могут быть прохладными и дождливыми.

27 августа 2025 года — время, когда Луна находится в растущей фазе, в знаке Весов. Это благоприятный период для определённых садово-огородных работ, так как Весы способствуют гармоничному развитию растений, особенно цветущих и декоративных. Однако стоит учитывать погодные условия, которые в этот день могут быть прохладными и дождливыми.

«МК» рассказывает, что делать на огороде 27 августа.

Что делать на даче 27 августа.

1. Посадка и пересадка декоративных растений.

Весы — идеальный знак для работы с цветами и декоративными кустарниками. Это отличный день для:

Посадки луковичных цветов (тюльпаны, нарциссы, крокусы) для весеннего цветения. Пересадки многолетников (пионы, флоксы, ирисы).Деления и рассаживания кустов декоративных растений. >>> Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают Когда выкапывать чеснок.