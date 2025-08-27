27 августа: какой сегодня праздник

Если 27 августа утро ясное и солнечное, то осень будет тёплой и мягкой. Туман же предвещает дождливую осень. Сильный ветер в этот день — к суровой зиме, а лёгкий бриз — к мягкой и снежной. Если птицы, особенно ласточки, низко летают, это предвещает скорые дожди. Обильная роса утром — к хорошему урожаю грибов в ближайшие недели. Бытовые и жизненные приметы: Считается, что 27 августа не стоит начинать новые дела, особенно связанные с финансами, так как они могут не принести успеха. Найти в этот день монетку на дороге — к удаче, но поднимать её нужно только правой рукой. Если в доме неожиданно разобьётся посуда, это знак, что нужно быть внимательнее к близким — возможно, кто-то нуждается в вашей поддержке. Если на деревьях начинают желтеть листья раньше обычного, зима придёт рано. Появление большого количества пауков в доме или во дворе — к тёплой осени.