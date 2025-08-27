27 августа: какой сегодня праздник

27 августа — это среда, 239-й день года, до конца года остаётся 126 дней.
Праздники 27 августа.
День первого поцелуя: Романтичный повод вспомнить о самом трогательном и волнительном моменте в отношениях. День российского кино: Профессиональный праздник кинематографистов и всех ценителей отечественного кинематографа. Его история началась в 1919 году с декрета о национализации киноиндустрии. День каменщика: Праздник мастеров строительного дела, чей труд с древности лежит в основе создания городов, крепостей и храмов. День мемов: Современный цифровой праздник, посвященный главному языку интернет-общения.День пирожных макарон: Тонкое и воздушное французское лакомство получает свой собственный гастрономический день. Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага»: Праздник для самой простой и универсальной игры на решение споров. Международный день бокса: Чествование одного из самых мужественных видов спорта.
Православные праздники 27 августа.
Михей Тиховей: В православии чтят память пророка Михея. В народной традиции этот день был связан с чествованием каменщиков — строителей, возводивших каменные храмы и палаты. С Михея завершался Успенский пост и начинался осенний мясоед — время для свадеб и застолий.
Приметы и традиции 27 августа.
27 августа 2025 года — день, окутанный народными традициями и приметами, которые уходят корнями в многовековую историю славянских и других культур. Этот день часто ассоциируется с переходным периодом между летом и осенью, когда природа начинает готовиться к смене сезонов, а люди обращают внимание на знаки, которые могут предсказать будущее или указать на правильные действия.
Народные приметы 27 августа.
Погода и урожай:
Если 27 августа утро ясное и солнечное, то осень будет тёплой и мягкой. Туман же предвещает дождливую осень. Сильный ветер в этот день — к суровой зиме, а лёгкий бриз — к мягкой и снежной. Если птицы, особенно ласточки, низко летают, это предвещает скорые дожди. Обильная роса утром — к хорошему урожаю грибов в ближайшие недели. Бытовые и жизненные приметы: Считается, что 27 августа не стоит начинать новые дела, особенно связанные с финансами, так как они могут не принести успеха. Найти в этот день монетку на дороге — к удаче, но поднимать её нужно только правой рукой. Если в доме неожиданно разобьётся посуда, это знак, что нужно быть внимательнее к близким — возможно, кто-то нуждается в вашей поддержке. Если на деревьях начинают желтеть листья раньше обычного, зима придёт рано. Появление большого количества пауков в доме или во дворе — к тёплой осени.
Традиции 27 августа.
27 августа в народном календаре часто связан с почитанием природы и подготовкой к осеннему сезону. В 2025 году этот день может стать поводом для соблюдения следующих традиций:
Сбор трав и ягод: В этот день традиционно собирали последние летние травы, такие как зверобой, ромашка или мята, для заготовки на зиму. Считалось, что травы, собранные 27 августа, обладают особой целебной силой. Уборка дома: В некоторых регионах принято было проводить генеральную уборку, чтобы «очистить» дом от накопившейся за лето негативной энергии. Семейные посиделки: Вечером 27 августа собирались за общим столом, делились историями и благодарили за урожай. Традиционным блюдом в этот день могли быть пироги с ягодами или грибами.
Ритуалы для удачи:
В некоторых семьях было принято зажигать свечу и загадывать желание, связанное с благополучием в новом сезоне.
Исторические события 27 августа.
Научные открытия: В 1875 году был открыт химический элемент галлий, предсказанный Д. И. Менделеевым. Спорт: В 1911 году был основан легендарный футбольный клуб ЦСКА. Культура: В 1922 году вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил».Технологии: В 1939 году состоялся первый в мире полет реактивного самолета с турбореактивным двигателем Heinkel He 178.Рекорды: В 1955 году в свет вышло первое издание Книги рекордов Гиннесса. Инфраструктура: В 2005 году открылось метро в Казани.
У кого именины 27 августа.
Свои именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Федор, Евдокия и Ева.
Кто из знаменитостей родился 27 августа.
американский актер Аарон Пол («Во все тяжкие»), модельер Том Форд, трехкратный обладатель «Оскара» оператор Роберт Ричардсон, основатель легендарной группы Sex Pistols Глен Мэтлок, российский хоккеист Евгений Медведев, российская актриса Марина Федункив.
27 августа 2025 года — какая Луна?
27 августа 2025 года Луна продолжает своё путешествие в фазе растущей Луны, находясь в стадии, близкой к первой четверти (примерно 5−6-й лунный день, в зависимости от точного времени и часового пояса). Это время, когда лунный серп становится всё ярче, а его энергия способствует активному развитию, инициативе и созиданию.
Фаза Луны 27 августа 2025.
На 27 августа 2025 года Луна находится в фазе растущего полумесяца, приближаясь к первой четверти, которая символизирует рост, движение вперёд и укрепление намерений. Это период, когда энергия Луны помогает закладывать фундамент для будущих успехов, будь то в делах, творчестве или личной жизни.
Астрологический контекст.
В этот день Луна, вероятно, будет находиться в знаке Скорпиона или перейдёт в Стрелец (точное положение зависит от времени суток). Луна в Скорпионе придаёт дню эмоциональную глубину, интуитивность и стремление к внутренним переменам. Если же Луна переходит в Стрелец, акцент смещается на оптимизм, расширение горизонтов и поиск новых возможностей.
Влияние Луны: приметы и рекомендации.
Энергия дня:
Растущая Луна 27 августа — отличное время для активных действий, особенно связанных с развитием проектов, которые были начаты ранее. Это день, когда можно «подпитать» свои цели энергией роста. Если Луна в Скорпионе, день подходит для работы над собой, анализа чувств и решения сложных вопросов. В Стрельце же лучше сосредоточиться на обучении, путешествиях или планировании приключений.
Народные приметы:
Если Луна на небе окружена звёздами и светит ярко, это сулит удачу в делах, начатых в ближайшие дни. Туман вокруг Луны вечером 27 августа может предвещать дождливую погоду в начале сентября. Считается, что вещи, купленные в этот день (особенно украшения или книги), принесут радость и пользу.
Что делать 27 августа?
На этот день есть следующие рекомендации:
Для дел: Используйте энергию растущей Луны для продвижения проектов, переговоров или обучения. Это не лучший день для завершения дел, но идеальный для их развития. Для здоровья: Растущая Луна благоприятна для процедур, направленных на укрепление организма, например, начала тренировок или диеты для набора энергии. Избегайте чрезмерных нагрузок, если Луна в Скорпионе. Для отношений: Луна в Скорпионе способствует глубоким разговорам и укреплению доверия, а в Стрельце — лёгкому и вдохновляющему общению.
27 августа — какой день недели?
В 2025 году 27 августа приходится на среду.
27 августа — какой знак зодиака?
27 августа — это знак зодиака Дева.
Погода на 27 августа в Москве.
Днем: от +15°C до +20°C.
Пасмурно или облачно с прояснениями, возможны осадки. Синоптики отмечают аномально холодную погоду для конца августа, с температурами ниже климатической нормы на 3−6°C. Это может сопровождаться ощущением ранней осени.
Скорость ветра ожидается в диапазоне 2.5−5.3 м/с. Направление варьируется: северо-запад (3.6 м/с,) или юго-запад (5−10 м/с,).
Атмосферное давление ожидается в диапазоне 757−770 мм рт. ст., с тенденцией к повышению в течение дня.
Погода в Питере 27 августа.
Днём: +15°C до +18°C.
Облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди в течение дня.
Ветер северо-западный или западный, от слабого до умеренного, с порывами до 5.5 м/с.
Атмосферное давление: 754−759 мм рт. ст., с тенденцией к повышению в течение дня.
