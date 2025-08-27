Календарь на 27 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник впервые отметили в 2018 году. Изначально дата международного события совпадала с российским национальным Днем бокса 22 августа, но через несколько лет его перенесли на 27-е. В этот день в Гаване в 1974 году прошел первый чемпионат мира по боксу. Сегодня в Международный день бокса на разных уголках земли встречаются профессионалы и любители: проходят тренировки и показательные поединки, турниры и мастер-классы для детей и подростков.