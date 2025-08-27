Календарь на 27 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

27 августа отмечают День российского кино и поздравляют каменщиков с профессиональным праздником. В мире — праздник в честь одного из старейших единоборств, бокса. По народному календарю 27 августа — День Михея Тиховея, в этот день парни сватались к девушкам. Какие праздники и памятные события отмечают 27 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 27 августа.
* ~День российского кино~
Праздник был учрежден в 1980 году как День советского кино, а после распада СССР получил свое нынешнее название. Дата приурочена к подписанию в 1919 году Советом народных комиссаров декрета о национализации кинодела в РСФСР. На протяжении десятилетий отечественное кино развивалось как государственная культурная отрасль, а в 90 пустилось в «свободное плавание». Сегодня День российского кино — профессиональный праздник режиссеров, актеров, сценаристов, операторов, продюсеров и всех, кто занят в киноиндустрии.
* ~День каменщика в России~
У каменщиков есть два повода отметить профессиональный праздник. В первое воскресенье августа их поздравляют с Днем строителя, а в конце месяца — с Днем каменщика. Этот неофициальный праздник связан с народным днем Михея Тиховея: именно в это время, перед наступлением холодов, строители храмов и крепостей доделывали каменные кладки.
* ~Международный день игры «Камень, ножницы, бумага»~
Точно неизвестно, кто придумал этот относительно новый праздник. У самой игры древние корни: в «Камень, ножницы, бумага» (или «шоушилин») играли еще в Китае в III веке до н.э. Суть игры в большинстве стран одинаковая: игроки сжимают руки в кулаки и одновременно выбрасывают комбинацию из пальцев. Сжатый кулак означает камень, два пальца — ножницы, ладонь — бумагу. Ножницы режут бумагу, но разбиваются о камень. А бумага может обернуть камень. Сегодня существует международная ассоциация по игре «Камень, ножницы, бумага» и проводятся официальные соревнования.
* ~Международный день бокса~
Праздник впервые отметили в 2018 году. Изначально дата международного события совпадала с российским национальным Днем бокса 22 августа, но через несколько лет его перенесли на 27-е. В этот день в Гаване в 1974 году прошел первый чемпионат мира по боксу. Сегодня в Международный день бокса на разных уголках земли встречаются профессионалы и любители: проходят тренировки и показательные поединки, турниры и мастер-классы для детей и подростков.
* ~Международный день мемов~
Неофициальный праздник, посвященный вирусным изображениям и видео, которые расходятся в сети. Они начали появляться на заре массового распространения интернета и стали частью поп-культуры. Например, «привет, медвед» характеризует 2000-е, «узбагойся» — 2010-е, а «краш» и «кринж» стали маркерами начала 2020-х. В международный день мемов поддержите праздник и перешлите смешную картинку друзьям.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 августа в других странах.
* День фармацевта — Иран. Дата этого праздника выбрана в честь дня рождения персидского ученого и врача Мухаммада ибн Закарии ар-Рази, известного в Европе как Разес. Он жил в IX веке, изучал медицину в Багдаде и вскоре прослыл искусным врачом. Сейчас он считается одним из основоположников фармацевтики.
* День независимости — Молдавия. В 1991 году Молдавия провозгласила независимость от СССР, и с тех пор 27 августа считают датой формирования молдавской государственности. В этот день во всей стране проходят военные парады, праздничные шествия и концерты.
* Венецианский кинофестиваль — Италия. Старейший кинофестиваль мира был основан в 1932 году и традиционно проходит в конце лета на острове Лидо в Венеции. В 2025 году он стартует 27 августа. Главный приз фестиваля, «Золотой лев», считается одной из самых престижных наград в киноиндустрии.
* Томатина — Испания. Знаменитый испанский фестиваль проводится в последнюю среду августа в городе Буньоль. Главная традиция «битвы помидорами» зародилась в 1945 году: по одной из легенд, жители хотели забросать помидорами плохо игравшего уличного музыканта, но случайно попали в другую компанию. Те не замедлили с ответом, и на улице развернулось настоящее сражение. Со временем это переросло в традицию, а в Буньоле развернулся городской праздник с бесплатными «снарядами» для битвы. Ежегодно на Томатину в город прибывают тысячи туристов, а на площадях проходит карнавал.
Религиозные праздники 27 августа.
* Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.
Феодосий был сподвижником святого Антония, основателя Киево-Печерской Лавры. Он с детства ежедневно бывал в храме, но мать не одобряла его стремлений, поэтому Феодосий ушел из дома и отправился к Антонию, чтобы стать его учеником. Со временем Антоний оставил монастырь, а Феодосий стал его игуменом. Он строго следил за порядком и соблюдением устава. Феодосия любили за милосердие: он устроил дом для нищих и больных, помогал заключенным. А Киево-Печерская обитель оказала при нем стала одним из центров духовной жизни.
* День пророка Михея.
Михей — один из ветхозаветных пророков родился в городе Морасфи к югу от Иерусалима. Он начал служение в 778 году до Рождества Христова и посвятил ему почти 50 лет. При жизни пророк Михей предсказал бедствия Израильскому царству. А еще он предвозвестил рождение Христа. Умер пророк своей смертью. Его мощи были обретены в IV веке.
Народные праздники и приметы 27 августа.
* Михеев день.
На Руси святого Михея называли Тиховеем потому, что в этот день обычно были сильные ветра. По его силе предсказывали погоду, которая будет в сентябре. Кроме того, 27 августа начинался первый листопад. Крестьяне готовились к наступающей осени и доставали теплую одежду, в полях заканчивали работу.
Так как 27 августа было заключительным днем Успенского поста, на стол все еще ставили постные блюда. После окончания поста влюбленные женились и проводили праздничные застолья. На Михея парни сватались к девушкам, чтобы успеть сыграть свадьбу до конца года.
* Приметы.
Нельзя шуметь в Михеев день, иначе можно отпугнуть удачу.
В Михеев день нельзя готовить выпечку, даже постную — иначе денег в доме не будет.
Незамужние девушки должны надеть на Михеев день чистую и новую одежду, чтобы вскоре обрести суженого и выйти замуж.
Утренняя заря алого цвета предвещает сильный ветер.
Если журавли уже полетели в теплые страны, мороз ударит к середине октября.
Какие исторические события произошли 27 августа.
* 1783 год — шарльер совершил первый в истории полет над Парижем.
* 1991 год — Литва, Латвия и Эстония официально признаны независимыми странами.
Дни рождения и юбилеи 27 августа.
* В 1835 году родился Томас Берберри — основоположник британского производителя одежды и аксессуаров Burberry, изобретатель ткани габардин.
* В 1929 году родилась Любовь Баранова — советская лыжница, четырехкратная чемпионка мира, первая в истории СССР олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Кто отмечает день рождения.
* 69 лет исполняется Глену Мэтлоку — британскому рокеру, бас-гитаристу и автору песен группы Sex Pistols.