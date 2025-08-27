«Мы знаем три самых важных слова по-русски»

Холодно, но волшебно — так вспоминают импровизированный концерт в снегу с российскими фанатами Gipsy Kings. Французский коллектив с цыганскими корнями очень ценит российскую публику и вновь приехал в нашу страну, чтобы выступить на «Jazzовых сезонах» Игоря Бутмана. В эксклюзивном интервью «Известиям» лидер группы Андре Рейес рассказал, когда хит Bamboleo стал для них членом семьи, как гитары помогают решать конфликты и почему Gipsy Kings хотят записать совместный трек с рокерами The Hatters.
«Синтез поколений — самое прекрасное, что может произойти в биографии любого артиста».
— Если начать набирать в поисковике Gipsy Kings, то он тут же добавит слово Bamboleo. Этот хит появился почти 40 лет назад. И наверняка ваши поклонники по-прежнему ждут ее на каждом концерте. Вы не устали от популярности песни? Есть ли у вас концерты, где вы ее не исполняете?
— Bamboleo — это уже полноценный член нашей семьи. Мы никогда не устанем от нее. Каждый раз, когда поем эту песню, мы чувствуем радость наших поклонников и видим, как светятся их глаза. Их энергия — настоящий подарок. И с каждым новым концертом это чувствуется все сильнее. Мы всегда включаем Bamboleo в концертную программу, потому что понимаем, какое значение она имеет не только для аудитории, но и для нас самих.
— Уникальная особенность Gipsy Kings в том, что всех участников связывают кровные узы. Есть мнение, что родственникам бывает сложно работать вместе. Бывают ли у вас конфликты на этой почве и как вы их решаете?
— Конечно, без конфликтов невозможно. Мы же все люди. Тем более темпераментные. Но когда берем в руки гитары, всё налаживается.
— В последнее время мы наблюдаем тенденцию, когда какой-нибудь исполнитель старшего поколения, казалось бы, давно потерявший актуальность, вдруг залетает в тренды тиктока и становится невероятно знаменитым среди молодежи. Да, вы были востребованы всегда и сохраняете эту популярность, но, возможно, тоже сталкивались с чем-то подобным? Например, что на концерты Gipsy Kings вдруг начало ходить гораздо больше молодежи.
— Это чистая правда. В современном мире песня может внезапно завируситься в интернете. Но прелесть нашей музыки состоит в том, что она выдержала проверку уже несколькими поколениями. В последние годы на наши концерты приходит все больше молодых людей. Кто-то узнает о творчестве Gipsy Kings из социальных сетей, а кто-то — от родителей, бабушек и дедушек, которые когда-то танцевали под наши песни. Такой синтез поколений — это самое волнующее и прекрасное, что может произойти в биографии любого артиста.
«Попробуем соединить энергию румбы и силу рэпа».
— За годы карьеры вы видели, как менялась музыка. Что, по вашему мнению, делает песню важной и актуальной сквозь года?
— Музыка — это живое искусство. Конечно, она быстро меняется. Появляются новые стили, жанры, их соединение рождает новые направления и так далее. Половина действующего состава Gipsy Kings — это молодые ребята, наши дети, племянники. Им всем по 30 лет, а большинство песен, которые мы играем, написали я или мой отец Хосе Рейес. Если честно, нас сейчас не беспокоят тренды и новые течения в музыкальной культуре. Мы, наоборот, хотим и дальше нести в мир реггетон, потому что он неподвластен времени.
— В своем творчестве вы соединяете множество стилей: от румбы и фламенко до R'n'B. А как относитесь к рэпу? Нет ли желания поэкспериментировать в этом направлении?
— Рэп — это очень мощный стиль с колоссальной силой воздействия. Мы всегда открыты к смешению разных жанров. В нашем творчестве слышны мотивы фламенко, румбы, поп-музыки и даже R"n"B. Не исключено, что однажды Gypsy Kings решатся поэкспериментировать с рэпом. Музыка — это всегда про диалог и свободу. Как только предоставится удачная возможность, попробуем соединить энергию румбы и силу рэпа.
«Русские родились с музыкой Gipsy Kings».
— Вы выступали в России неоднократно — еще с 1990-х. Чем вас так привлекают наша страна, наша публика? И как Россия изменилась за эти три десятилетия?
— Россия всегда занимала особое место в наших сердцах. Когда мы впервые приехали сюда в 1990-е, то почувствовали неповторимую, самобытную энергию публики. А когда люди с полной отдачей и страстью стали петь вместе с нами, было ощущение, что русские родились с музыкой Gipsy Kings. Спустя годы мы наблюдали, как преобразилась Россия, как модернизировались города, но одно не изменится никогда: души людей, их сила и любовь к музыке. Это заставляет нас снова и снова возвращаться в Россию.
— Что вам нравится в нашей стране?
— Мы очень любим Россию. Здесь прекрасные люди. Они всегда улыбаются и с радостью общаются с иностранцами. Да, у вас немного холодно. Но нам нравится выступать в России. Мне кажется, у нас общая культура и народы похожи. Люди веселые, любят шумные праздники и танцы, а еще — музыку Gipsy Kings.
— За многолетнюю карьеру вы выступали на больших и известных аренах, а также перед королевскими семьями. Какой концерт запомнился больше всего и почему?
— Нам нравится выступать в любой точке мира. У каждой страны — своя культура. Мы любим путешествовать и открывать новые места, общаться с публикой разных государств, наблюдать, как наши песни объединяют людей. В этом же главная прелесть музыки. И миссия в какой-то степени.
«Нам очень нравятся ваши романсы и опера».
— Можете ли вспомнить какие-то необычные, смешные, яркие случаи с любых ваших российских гастролей?
— У нас сохранилось много прекрасных воспоминаний о поездках в Россию, но сейчас приходит в голову одна смешная история. Как-то раз после концерта в Москве мы выходили с площадки, а на улице уже ждала группа фанатов с гитарами! Они пели, играли, хлопали и танцевали. Конечно, мы не смогли устоять и присоединились к ним. Закончилось всё импровизированным концертом в снегу. Было холодно, конечно, но волшебно. Поэтому это лучшая иллюстрация того, что музыке не нужна сцена, чтобы соединять людей.
— Знаете ли вы каких-то российских исполнителей? У нас, например, есть популярная группа The Hatters, в музыке которой тоже есть цыганские мотивы. Не думали ли вы о каких-то фитах или дуэтах с нашими звездами?
— Мы наслышаны о богатстве русской культуры и, конечно, знаем о группе The Hatters и других исполнителях, которые включают цыганские мотивы в свое творчество. Было бы здорово сделать что-то вместе, записать фит или новую аранжировку нашего или их хита. Мы верим, что музыка — это мост, соединяющий разные культуры. И такая коллаборация стала бы данью уважения нашим общим корням. Цыганский дух, который не знает границ!
— Вы были в России несколько раз. Удалось ли послушать другую музыку? Не только эстрадных исполнителей?
— Да, нам очень нравятся ваши романсы и опера. Мы, конечно, не понимаем текст, но иногда интонация и мелодия говорят красноречивей слов.
— Удалось ли вам выучить какие-нибудь русские слова?
— Мы знаем три самых важных слова по-русски: я тебя люблю.