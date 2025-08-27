«Мы знаем три самых важных слова по-русски»

— Bamboleo — это уже полноценный член нашей семьи. Мы никогда не устанем от нее. Каждый раз, когда поем эту песню, мы чувствуем радость наших поклонников и видим, как светятся их глаза. Их энергия — настоящий подарок. И с каждым новым концертом это чувствуется все сильнее. Мы всегда включаем Bamboleo в концертную программу, потому что понимаем, какое значение она имеет не только для аудитории, но и для нас самих.