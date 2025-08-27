Прокачали лодку: на острове Лидо стартует Венецианский кинофестиваль

Венецианский МКФ еще не начался, а его программа заранее вызывает невероятный восторг у профессиональной публики и просто у любителей кино. В конкурсах и параллельных секциях в этот раз участвуют чуть ли не все действующие мэтры кино. Впервые с февраля 2022 года на фестивале «большой тройки» премьера фильма режиссера, живущего в России. А в конкурсе — картина, где среди героев есть молодой Владимир Путин в исполнении Джуда Лоу. «Известия» рассказывают, за чем стоит следить на Мостре и действительно ли там будет так интересно.
Александр Сокуров покажет новый фильм.
Венецианский кинофестиваль — особенный. Да, это дорогое удовольствие: ивент совпадает по времени с исторической регатой и вообще разгаром туристического сезона, поэтому цены на жилье и перелеты заоблачные. Кроме того, показы проходят на острове Лидо, где и прайс совсем космический, а добраться на Лидо можно только на лодке, что тоже недешево. Зато там можно, в отличие от Каннского фестиваля, купить билеты на показы, да еще за относительно небольшие деньги.
Например, на пятичасовой фильм Александра Сокурова «Записная книжка режиссера», который покажут в четверг, можно приобрести билет за €12, а льготный стоит €9. То есть для молодежи, студентов и целого ряда других категорий. Согласитесь, не такая уж большая цена за то, чтобы увидеть, как впервые за годы фестиваль «большой тройки» (Канны — Венеция — Берлин) показывает премьеру крупного автора, живущего в России.
Сокурова в Венеции давно знают и любят, он здесь получил «Золотого льва» за «Фауст», и для российского кино это верный знак, что с фестивалем культурные мосты налажены. Здесь и российскую прессу аккредитовывать начали после 2022 года раньше, чем другие к/ф, и никакой дискриминации ни разу замечено не было. Словом, премьера Сокурова, пусть даже вне конкурса, — это важный символический жест. В России дата выхода фильма пока не объявлена, представители режиссера сообщили «Известиям», что у картины пока нет прокатного удостоверения.
А вот на воскресный показ фильма «Кремлевский волшебник» билеты уже все распроданы, попасть туда будет сложно. «Известия» уже не раз писали об этой картине.
Ее снял крупный французский режиссер Оливье Ассайас, и молодого Владимира Путина там играет Джуд Лоу. Фильм участвует в основном конкурсе, и, конечно, на фоне геополитической ситуации к нему приковано особое внимание. Всем интересно, как именно будет представлен на экране будущий на тот момент российский президент, и все гадают, какие у картины шансы на приз. Ассайаса на фестивалях любят, из Венеции он награды тоже увозил, так что шансы у него есть. Но и конкуренция в этот раз огромная. О ней ниже.
Кто участвует в Венецианском кинофестивале.
Программа Венеции в этом году каким-то образом обошла по звездности даже Канны, хотя обычно уступает ей по этому параметру. В последние годы Мостра предпочитала брать другим — крупными голливудскими хитами. Здесь впервые показали «Джокера» (и дали ему главный приз), здесь презентовали «Дюну». В прошлом году в конкурсе были сиквелы «Джокера» и «Битлджуса» и «Бруталист».
Но в этот раз в глазах рябит именно от мэтров авторского кино, причем есть надежда, что многие из этих картин выйдут и в России. Так, «Посторонний» Франсуа Озона уже куплен для нашего проката. Даты пока нет, но Озон — один из любимейших режиссеров в нашей стране, практический народный, так что картину по роману Камю будут ждать.
Среди других авторов, которые привезут на Лидо свои картины, назовем следующих: Джим Джармуш, Паоло Соррентино, Ноа Баумбах, Кэтрин Бигелоу, Гильермо дель Торо (его «Франкенштейна» ждали давно), Ильдико Эньеди (мы не так давно делали с ней интервью), Йоргос Лантимос, который только что был в Каннах и вот снял еще один фильм с Эммой Стоун, «Бугония». А еще Ласло Немеш (создатель выдающейся картины о холокосте «Сын Саула»), Пак Чхан-ук — с ним тоже у нас было интервью.
Уникальный человек, побеждавший в Венеции и Берлине с документальными фильмами, Джанфранко Рози. Бенни Сэфди, который впервые снял кино без брата Джоша. Лука Гуаданьино, чей «Назови меня своим именем» может считаться одним из знаковых фильмов прошлого десятилетия. Гений аниме Мамору Хосода покажет фильм «Скарлет». Джулиан Шнабель, Гас ван Сент, София Коппола, Цай Минлян, Марко Беллоккьо, наконец, Вернер Херцог, который получит приз за вклад. Плюс еще легендарный Росс Макэлви, который вообще снимает со скоростью один фильм в 10−15 лет. От каждого из этих имен у синефилов начинают трястись поджилки.
А вот в плане американских блокбастеров Венеция в этот раз должна пройти скромно. Похоже, за всех придется отдуваться дель Торо с «Франкенштейном», но глаза и так разбегаются. Каждый из фильмов, которые привезут эти авторы, уже записан в блокнотики всех профессионалов мира, и наверняка многое из этого будет в номинациях «Золотого глобуса» и «Оскара».
«Известия» будут следить за Венецианским кинофестивалем и рассказывать обо всех значимых событиях.