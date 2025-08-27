Прокачали лодку: на острове Лидо стартует Венецианский кинофестиваль

Ее снял крупный французский режиссер Оливье Ассайас, и молодого Владимира Путина там играет Джуд Лоу. Фильм участвует в основном конкурсе, и, конечно, на фоне геополитической ситуации к нему приковано особое внимание. Всем интересно, как именно будет представлен на экране будущий на тот момент российский президент, и все гадают, какие у картины шансы на приз. Ассайаса на фестивалях любят, из Венеции он награды тоже увозил, так что шансы у него есть. Но и конкуренция в этот раз огромная. О ней ниже.