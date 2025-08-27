Самый лучший день: звезды поздравили российское кино

Николай Лебедев мечтает об очередях в кинотеатрах. Евгений Григорьев — о том, чтобы люди перестали есть и пить в залах. Кому-то не хватает ролей, кому-то — жанрового многообразия, кто-то уже написал стихи о своих экранных переживаниях. В День российского кино «Известия» предложили действующим профессионалам кинематографа поздравить самих себя с праздником и поразмышлять о насущных проблемах своей профессии.
Николай Лебедев, кинорежиссер, кинодраматург, президент Гильдии кинорежиссеров России, профессор ВГИКа:
— Что бы ни говорили, кино — самое замечательное из всех искусств. В нем свет и тень, чудо и магия, в нем эмоции и полет, провалы и успехи — в нем сама жизнь! В нем захватывающие истории, высокие трагедии, уморительные трюки, комедийные повороты, гордые герои, прекрасные героини, масштабные зрелища, которые не увидишь больше нигде. Только в кино!
Что бы мы делали, каждый из нас, если бы не было кино? Вот закройте глаза и вспомните, сколько счастливых мгновений дарил нам киноэкран, как объединял и продолжает объединять нас!.. За одно только это невозможно не любить кино. Поэтому с Днем кино, дорогие друзья!
Пусть каждый новый фильм будет самым лучшим, и пусть он всегда оставляет светлый, яркий, незабываемый след в сердце каждого зрителя! Пусть будут отличные сценарии, выдающаяся режиссура, великие операторские и актерские работы! Пусть возникают прекрасные замыслы, а также все возможности для их воплощения!
И пусть у касс кинотеатров наконец-то выстроятся километровые очереди, как это бывало в годы оные. Без режиссеров, сценаристов, операторов, художников, гримеров, костюмеров, актеров, продюсеров нет кино. Но его нет и без зрителей. Без каждого из нас! А потому любите кино, ходите в кино, смотрите кино — и пусть оно приносит вам радость, счастье, рождает в душе светлые эмоции, ощущение душевной гармонии и сопричастности к чему-то большому и важному. И да будет так! С праздником кино и творчества, друзья!
Анна Якунина, народная артистка России:
— Наше российское кино удивительное, я уж не говорю о старом советском: оно блистательное. Мы такие одни. И никогда не должны себя сравнивать с западным кинематографом. Не нужно даже стремиться быть другими. Может, нам бы хотелось перенять у Запада какие-то технологии. Но главное, ради чего мы смотрим наше кино, — это артист, очень живой в кадре, настоящий. Мы отличаемся своей актерской школой, школой переживаний.
Находясь на отдыхе, я не отрываясь пересмотрела несколько сериалов: «За час до рассвета», «В парке Чаир», «Хирург». Сейчас индустрия очень разделилась на тех, кто за развитие сервисов, и тех, кто снимается для телевидения. Не все поколения могут смотреть кино по интернету. Думаю, победить телевизор невозможно. Благодаря ему кино приходит в дом. Но на платформе, конечно, очень много интересных сценарных историй.
Вот я бы пожелала нашему кинематографу в первую очередь очень хороших сценаристов. История должна быть мощная. Не всегда это есть. Пожелаю, чтобы замечали молодых артистов. Чтоб медийность отошла на второй план. Надо сбавить обороты и не снимать одних и тех же. Открывайте новые имена. А я бы хотела открыть что-то новое для себя — например, сняться в серьезном триллере с закрученным сюжетом.
Евгений Григорьев, режиссер:
— Я считаю, что кинематограф — это луч света из-за спины, который освещает дорогу в жизнь. А то, что мы смотрим в домашних кинотеатрах, — это поток электронов, который бьет в грудную клетку. Поэтому надо ходить в кинотеатр. Просмотр фильма в зале учит нас быть людьми, а просмотр сериальчиков на айпэдике делает нас одинокими. Кино делает нас нацией, как бы высокопарно это ни звучало.
Если говорить про перспективы развития, то я мечтаю, чтобы мы меньше денег тратили на создание кино, а больше — на то, где его посмотреть. Потому что 6 тыс. экранов на всю страну — это очень мало. В Китае не поддерживают кинематографистов, там дают деньги на открытие залов. До пандемии там было 74 тыс. кинотеатров, после осталось 68 тыс., а сейчас — 90 тыс.! Они открывают залы, чтобы люди приходили и становились обществом.
Вместе с попкорном мы унаследовали у Запада дурацкую модель потребления кино. А в нашей стране такого не было и не может быть. Мы шли в кинотеатр с целью увидеть фильм, а не есть и не пить. Кино должно обратно стать тем, каким его родили, способом познания мира. С праздником!
Любовь Руденко, заслуженная артистка России:
— В нашем кино совершенно исключили героев за 50−60. В основном главные роли пишут на молодых. Опытные артисты играют бабушек и дедушек. Обидно и несправедливо. А ведь именно таким героям есть чем поделиться, чему научить. Взрослым зрителям, которые вечерами сидят у телевизора, хочется смотреть кино про себя.
Вспомните Анни Жирардо, которая играла главные роли, на которую писались сценарии. Возьмите Мерил Стрип, ставшую рекордсменкой по количеству номинаций на «Оскар». Чем наши актрисы хуже? На возрастных артисток не пишут роли сценаристы. Думаете, мы были бы не интересны зрителям? Мы умеем играть, страдать, можем предостеречь с экрана от необдуманных поступков, дать жизненный совет.
Актерам-мужчинам иной раз находятся роли кадровых военных, генералов, профессоров. Очень хочется, чтобы сценаристы обратили внимание на опытных актрис. И этого я себе и своим коллегам желаю. Поздравляю нас с Днем российского кино!
Вера Таривердиева, президент Фонда Микаэла Таривердиева:
— Благодаря Микаэлу Леоновичу я была вовлечена в жизнь российского кино многие годы. Я была свидетелем его работы и общения с замечательными режиссерами, бывала на ведущих российских кинофестивалях. А при учреждении одного — «Окна в Европу» — была свидетелем. В начале 1990-х фестиваль был запущен при участии композитора Микаэла Леоновича Таривердиева. И я могу сказать, что российское кино — это отдельный большой мир, захватывающий, интересно развивающийся, несмотря на все вызовы. Мне особенно дороги находки и достижения нашего отечественного кинематографа периода 1960-х, 1970-х. В лучших своих проявлениях это особое поэтическое кино, созданное шестидесятниками. Но и сегодня есть ищущие свою неповторимую интонацию художники. В этом я убедилась, побывав недавно на фестивале «Окно в Европу».
Удачи всем кинематографистам и всем, кто делает кино! С Днем кино!
Влад Маленко, поэт, режиссер, заслуженный деятель искусств России:
— На днях оказался в полукипящем уличном банном чане с двумя крупнейшими продюсерами нашего кинематографа. Надвигалась гроза. Сосны раскачивались над нами, как громадные танцорши. На голову падали крупные капли и ребристые шишки. Один говорил о грядущей экранизации знаменитого скандального романа Льва Толстого, другой тут же звонил насчет доставки двух самолетов времен Великой Отечественной. Молния непрерывно освещала часть реликтового леса и взволнованные лица китов отечественного кино. И это уже были кадры интересного фильма.
Для меня кино — это замес живописи и поэзии. Новое время обязывает Россию искать свой неповторимый стиль, а кино как раз то искусство, которое первым обнаруживает крупицы стиля через проницательные работы больших мастеров. Я поздравляю своих друзей-кинематографистов с профессиональным днем. Поздравлять — не значит хвалить и намекать на банкет. Поздравлять означает сверить часы, честно признаться в просчетах и двигаться дальше в горку. Я тоже потихоньку готовлюсь к своей первой режиссерской работе в кино. Поэтому всерьез отношусь к этому празднику.
Юлия Высоцкая, заслуженная артистка России:
— Для меня День кино — это день рождения меня как артистки. Потому что театр — вечный, непрекращающийся процесс рождения, а кино случается в дубле — родилось, и уже ничего не переиграть.
Мне очень повезло, в моей биографии были лучшие партнеры — начиная с фильма «Пойти и не вернуться» и, надеюсь, пока не заканчивая… Мои партнеры были честными, верными, добрыми, терпеливыми. В этот день я бы всем причастным пожелала такого товарищества и партнерства. А когда такое счастье случается на съемочной площадке, оно передается и в кадр, а значит, и зритель становится соучастником.
Наше кино создается молодыми, талантливыми, зрелыми, прекрасными, и я мечтаю продолжать с ними работать.
С Днем российского кино!
Сергей Безруков, народный артист России:
— Поздравляю с праздником коллег, всех, кто связал свою жизнь с кинематографом. И конечно же, зрителей! Нам есть чем гордиться: среди наших соотечественников немало великих художников — артистов, режиссеров, имена которых навсегда вписаны в мировую историю кино. Наше кино знало разные времена, переживало и падения, и взлеты. И это нормально — ведь искусство, особенно такое массовое, как кинематограф, отражает переживания и настроения огромного множества людей, всей нашей страны.
Мы прошли через десятилетия разочарований и потери веры в себя, потерю своей идентичности — в том числе и в кинематографе. Но надеюсь, этот отрезок истории уже позади. То, чем является сегодня российское кино, — заслуга всех нас, в том числе и зрителей. Мне бы хотелось пожелать новых оригинальных тем и идей, новых героев, которые бы вдохновляли и объединяли всех нас во имя добра. Ведь искусство существует именно для этого.