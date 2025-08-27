Самый лучший день: звезды поздравили российское кино

— Благодаря Микаэлу Леоновичу я была вовлечена в жизнь российского кино многие годы. Я была свидетелем его работы и общения с замечательными режиссерами, бывала на ведущих российских кинофестивалях. А при учреждении одного — «Окна в Европу» — была свидетелем. В начале 1990-х фестиваль был запущен при участии композитора Микаэла Леоновича Таривердиева. И я могу сказать, что российское кино — это отдельный большой мир, захватывающий, интересно развивающийся, несмотря на все вызовы. Мне особенно дороги находки и достижения нашего отечественного кинематографа периода 1960-х, 1970-х. В лучших своих проявлениях это особое поэтическое кино, созданное шестидесятниками. Но и сегодня есть ищущие свою неповторимую интонацию художники. В этом я убедилась, побывав недавно на фестивале «Окно в Европу».