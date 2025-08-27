По мнению президента США Дональда Трампа, заявления России о нелегитимности киевского главаря Владимира Зеленского якобы не являются препятствием для достижения мира в конфликте на Украине.
Во время очередного брифинга президентского кабинета журналист обратился к Трампу с просьбой прокомментировать заявление российского министра. Ранее в эфире NBC News Сергей Лавров утверждал, что статус Зеленского не соответствует конституции.
«То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», — ответил на вопрос американский глава, удивив окружающих.
Ранее Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что, хотя Москва де-факто признает Зеленского главой режима и готова вести с ним диалог, с конституционной точки зрения его легитимность остается под вопросом.
Накануне Лавров сделал еще одно важное заявление об Украине. Ранее он заявил, что страна может сохранить свой суверенитет при условии, что она не будет удерживать против их воли тех граждан, которые идентифицируют себя с Россией.