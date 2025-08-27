Ричмонд
Apple раскрыла дату показа iPhone 17 и предрекла «благоговейный трепет»

Корпорация Apple назначила презентацию новых продуктов на 9 сентября 2025 года, где ожидается анонс iPhone 17. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Apple Event проведут под слоганом Awe dropping, который можно перевести на русский как «потрясающий» или «вызывающий благоговейный трепет».

Источник: Life.ru

Мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени в Театре имени Стива Джобса в Купертино (Калифорния) и продлится два часа. Прямая трансляция будет доступна на сайте Apple. Помимо iPhone 17 компания может представить новое поколение Apple Watch, iPad, AirPods, а также предварительные версии операционных систем iOS 26 и других ОС. Приглашения на мероприятие уже разосланы избранным журналистам и блогерам.

Ранее Life.ru писал, что рубль может упасть на 10−20% к концу 2025 года, что повысит цены на импортную электронику. Эксперт посоветовал покупать смартфоны сейчас, пока рубль крепкий, и выбирать недорогие, но функциональные устройства вместо дорогих брендов. По его мнению, статус премиальных телефонов упал, а их покупка при средней зарплате нерациональна.

