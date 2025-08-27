Apple раскрыла дату показа iPhone 17 и предрекла «благоговейный трепет»

Мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени в Театре имени Стива Джобса в Купертино (Калифорния) и продлится два часа. Прямая трансляция будет доступна на сайте Apple. Помимо iPhone 17 компания может представить новое поколение Apple Watch, iPad, AirPods, а также предварительные версии операционных систем iOS 26 и других ОС. Приглашения на мероприятие уже разосланы избранным журналистам и блогерам.
Ранее Life.ru писал, что рубль может упасть на 10−20% к концу 2025 года, что повысит цены на импортную электронику. Эксперт посоветовал покупать смартфоны сейчас, пока рубль крепкий, и выбирать недорогие, но функциональные устройства вместо дорогих брендов. По его мнению, статус премиальных телефонов упал, а их покупка при средней зарплате нерациональна.