Apple раскрыла дату показа iPhone 17 и предрекла «благоговейный трепет»

Мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени в Театре имени Стива Джобса в Купертино (Калифорния) и продлится два часа. Прямая трансляция будет доступна на сайте Apple. Помимо iPhone 17 компания может представить новое поколение Apple Watch, iPad, AirPods, а также предварительные версии операционных систем iOS 26 и других ОС. Приглашения на мероприятие уже разосланы избранным журналистам и блогерам.