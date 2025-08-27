Ричмонд
Оперштаб Кубани рассказал о ситуации с мазутом на пляжах Анапы

За последнюю неделю с 19 по 26 августа на пляжах Анапы не было новых выбросов мазута. Таким образом выбросы не фиксируются уже 33 дня, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В Анапе с 19 по 26 августа новых выбросов мазута не обнаружили. Это данные по результатам ежедневного мониторинга береговой линии», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее оперштаб информировал, что в рамках предыдущих периодов мониторинга ситуации также было новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы.

При этом в оперштабе отметили, что защитный вал сохранился только на участке пляжа в поселке Джемете. Там он еще необходим, так как рядом водолазы продолжают собирать осевший на дно Черного моря мазут. Вал будет сохранен до окончания работ.

