Над Ростовской областью сбили десять БПЛА

Над Ростовакой областью вечером во вторник, 26 августа, силы ПВО сбили десять беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Дроны сбили в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. А в Ростове из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар в переулке Халтуринском. Там горит крыша в четырехэтажном многоквартирном доме.
— На место выехали дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.
