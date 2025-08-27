Ричмонд
Над Ростовской областью сбили десять БПЛА

В Ростовской области отражают воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Над Ростовакой областью вечером во вторник, 26 августа, силы ПВО сбили десять беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. А в Ростове из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар в переулке Халтуринском. Там горит крыша в четырехэтажном многоквартирном доме.

— На место выехали дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

