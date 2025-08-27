Новосибирский омбудсмен дала советы родителям агрессивных школьников

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, как родителям помочь детям справиться с агрессией в школе.
По словам омбудсмена, агрессивное поведение часто связано с отсутствием доверия в семье, комплексами, чувством вины или неуверенностью, пишет Сиб.фм.
Иногда дети копируют негативный пример взрослых или выражают протест против давления и запретов. В отдельных случаях причины могут быть медицинскими и требовать консультации специалистов.
Болтенко рекомендует родителям искать корень проблемы, учить ребёнка безопасно выражать эмоции и развивать эмоциональный интеллект. Взрослым важно следить за собственным поведением, контролировать окружение и контент, а также помогать детям реализовывать себя через спорт и творчество.
Если агрессия становится системной и разрушительной, стоит обратиться к психологу.
