Генпрокуратура требует взыскать 37 млрд рублей с колхоза

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в арбитражный суд Приморского края исковое заявление о взыскании 37,6 миллиарда рублей с акционерного общества «Рыболовецкий колхоз “Восток-1”» и группы физических и юридических лиц, осуществлявших контроль над предприятием. Иск был подан 25 августа и в настоящее время ожидает принятия к производству, сообщает РИА Новости.
В перечне ответчиков значатся шесть представителей семьи Шегнагаевых, включая гражданского резидента США и гражданина Белиза Валерия Шегнагаева, которого прокуратура идентифицирует как фактического бенефициара предприятия. Также в список включены генеральный директор колхоза Александр Сайфулин, трое других физических лиц и три иностранные компании: корейские Oriental Pacific и Global Seafood Corporation, а также американская North Pacific Corporation.
Позиция Генпрокуратуры основывается на том, что указанные лица сформировали группу с участием иностранных инвесторов и незаконно установили контроль над стратегически важным предприятием, что нарушает законодательство в области обеспечения обороны и безопасности государства.
В результате осуществления рыболовецкой деятельности под иностранным контролем, что прямо запрещено российским правом, был причинен значительный ущерб водным биоресурсам. Истец требует солидарного взыскания заявленной суммы в качестве компенсации нанесенного ущерба.
