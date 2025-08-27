Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура требует взыскать 37 млрд рублей с колхоза

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в арбитражный суд Приморского края исковое заявление о взыскании 37,6 миллиарда рублей с акционерного общества «Рыболовецкий колхоз “Восток-1”» и группы физических и юридических лиц, осуществлявших контроль над предприятием.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в арбитражный суд Приморского края исковое заявление о взыскании 37,6 миллиарда рублей с акционерного общества «Рыболовецкий колхоз “Восток-1”» и группы физических и юридических лиц, осуществлявших контроль над предприятием. Иск был подан 25 августа и в настоящее время ожидает принятия к производству, сообщает РИА Новости.

В перечне ответчиков значатся шесть представителей семьи Шегнагаевых, включая гражданского резидента США и гражданина Белиза Валерия Шегнагаева, которого прокуратура идентифицирует как фактического бенефициара предприятия. Также в список включены генеральный директор колхоза Александр Сайфулин, трое других физических лиц и три иностранные компании: корейские Oriental Pacific и Global Seafood Corporation, а также американская North Pacific Corporation.

Позиция Генпрокуратуры основывается на том, что указанные лица сформировали группу с участием иностранных инвесторов и незаконно установили контроль над стратегически важным предприятием, что нарушает законодательство в области обеспечения обороны и безопасности государства.

В результате осуществления рыболовецкой деятельности под иностранным контролем, что прямо запрещено российским правом, был причинен значительный ущерб водным биоресурсам. Истец требует солидарного взыскания заявленной суммы в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что бывший полицейский арестован по делу о пытках и вымогательствах.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.