Генпрокуратура требует взыскать 37 млрд рублей с колхоза

В перечне ответчиков значатся шесть представителей семьи Шегнагаевых, включая гражданского резидента США и гражданина Белиза Валерия Шегнагаева, которого прокуратура идентифицирует как фактического бенефициара предприятия. Также в список включены генеральный директор колхоза Александр Сайфулин, трое других физических лиц и три иностранные компании: корейские Oriental Pacific и Global Seafood Corporation, а также американская North Pacific Corporation.