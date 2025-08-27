Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трансмашхолдинг» показал, как будет выглядеть первый водородный поезд

Транспорт позиционируется как экологически чистый.

Источник: Аргументы и факты

Компания «Трансмашхолдинг» представила концепт первого российского пассажирского поезда, работающего на водородных топливных элементах. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Такой транспорт позиционируется как экологически чистый, так как единственным побочным продуктом работы его энергетической установки станет водяной пар.

По словам шеф-дизайнера компании Евгения Маслова, при разработке внешнего вида поезда специалисты стремились создать современный и динамичный образ, полностью соответствующий корпоративной концепции «Бренд ДНК». Поезд получил обтекаемую форму, а в его цветовой гамме сочетаются оттенки синего, серого и черного с ярко-красными акцентами на передней части. Лобовая часть также оснащена световым табло с маршрутом «Южно-Сахалинск».

Проект реализуется в партнерстве с РЖД, «Росатомом» и правительством Сахалинской области. Именно этот регион станет пилотной площадкой для запуска поезда, который планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Ранее в России был представлен первый беспилотник на водородных топливных элементах. Основные испытания завершены, в ближайшие несколько месяцев начнется коммерческое использование дрона.