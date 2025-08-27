«Трансмашхолдинг» показал, как будет выглядеть первый водородный поезд

Компания «Трансмашхолдинг» представила концепт первого российского пассажирского поезда, работающего на водородных топливных элементах. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Такой транспорт позиционируется как экологически чистый, так как единственным побочным продуктом работы его энергетической установки станет водяной пар.
По словам шеф-дизайнера компании Евгения Маслова, при разработке внешнего вида поезда специалисты стремились создать современный и динамичный образ, полностью соответствующий корпоративной концепции «Бренд ДНК». Поезд получил обтекаемую форму, а в его цветовой гамме сочетаются оттенки синего, серого и черного с ярко-красными акцентами на передней части. Лобовая часть также оснащена световым табло с маршрутом «Южно-Сахалинск».
Проект реализуется в партнерстве с РЖД, «Росатомом» и правительством Сахалинской области. Именно этот регион станет пилотной площадкой для запуска поезда, который планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.
Ранее в России был представлен первый беспилотник на водородных топливных элементах. Основные испытания завершены, в ближайшие несколько месяцев начнется коммерческое использование дрона.