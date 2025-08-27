«Трансмашхолдинг» показал, как будет выглядеть первый водородный поезд

По словам шеф-дизайнера компании Евгения Маслова, при разработке внешнего вида поезда специалисты стремились создать современный и динамичный образ, полностью соответствующий корпоративной концепции «Бренд ДНК». Поезд получил обтекаемую форму, а в его цветовой гамме сочетаются оттенки синего, серого и черного с ярко-красными акцентами на передней части. Лобовая часть также оснащена световым табло с маршрутом «Южно-Сахалинск».