Сотрудница морга в Харьковской области обворовывала тела погибших военнослужащих

Сотрудница морга в Харьковской области была разоблачена в хищении вещей у погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Расследование началось после обращения вдовы одного из погибших, которая обнаружила пропажу обручального кольца своего мужа. По данным следствия, подозреваемая систематически присваивала мобильные телефоны и ювелирные изделия военнослужащих, а затем сдавала их в ломбарды.
В ходе обысков у нее было обнаружено значительное количество ювелирных изделий, предположительно принадлежавших погибшим военным, передает РИА Новости.
До этого Красноярский суд приговорил к условному сроку 34-летнюю разведенную жительницу поселка Стрелка, которая выдавала себя за вдову участника СВО. Супруги находились в разводе еще с 2014 года. В 2022 году мужчину мобилизовали, а в 2023 году он погиб на фронте.
Недавно другому бойцу СВО, который не вернулся из зоны боевых действий, изменили причину смерти. Подмена лишила его семью права на получение выплат.