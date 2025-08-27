Сотрудница морга в Харьковской области обворовывала тела погибших военнослужащих

До этого Красноярский суд приговорил к условному сроку 34-летнюю разведенную жительницу поселка Стрелка, которая выдавала себя за вдову участника СВО. Супруги находились в разводе еще с 2014 года. В 2022 году мужчину мобилизовали, а в 2023 году он погиб на фронте.