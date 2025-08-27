Ричмонд
Из-за атаки БПЛА в центре Ростова загорелся многоквартирный дом

Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжается отражение масштабной воздушной атаки. По последним данным, силы противовоздушной обороны уже уничтожили десять вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией Таганрога, Чертковского и Миллеровского районов. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону падение одного из БПЛА привело к серьезным последствиям. Произошел взрыв и возгорание на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется.

— Прошу всех соблюдать меры предосторожности и по возможности не находиться на улице, — сказано в сообщении.

