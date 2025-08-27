Из-за атаки БПЛА в центре Ростова загорелся многоквартирный дом

В Ростовской области продолжается отражение масштабной воздушной атаки. По последним данным, силы противовоздушной обороны уже уничтожили десять вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией Таганрога, Чертковского и Миллеровского районов. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону падение одного из БПЛА привело к серьезным последствиям. Произошел взрыв и возгорание на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется.
— Прошу всех соблюдать меры предосторожности и по возможности не находиться на улице, — сказано в сообщении.
