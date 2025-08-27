За кого выходит замуж Тейлор Свифт

26 августа 2025 года Дональд Трамп тепло отозвался о помолвке поп-дивы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Об этом сообщает CNN. Во время заседания кабинета министров в Белом доме Трамп заявил: «Я желаю им много удачи. Он отличный игрок и отличный парень, а она замечательный человек». Это стало неожиданностью, учитывая, что ранее Трамп резко критиковал Свифт, в том числе за её поддержку Камалы Харрис на выборах 2024 года, написав в Truth Social: «Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ!». Помолвка Свифт и Келси, объявленная 26 августа в совместном посте в соцсетях с подписью «Ваш учитель английского и ваш тренер по физкультуре женятся», вызвала бурную реакцию в соцсетях и СМИ. Но за кого же выходит замуж Тейлор Свифт, и как началась эта громкая история любви?