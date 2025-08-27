За кого выходит замуж Тейлор Свифт

26 августа 2025 года Дональд Трамп тепло отозвался о помолвке поп-дивы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Об этом сообщает CNN. Во время заседания кабинета министров в Белом доме Трамп заявил: «Я желаю им много удачи. Он отличный игрок и отличный парень, а она замечательный человек». Это стало неожиданностью, учитывая, что ранее Трамп резко критиковал Свифт, в том числе за её поддержку Камалы Харрис на выборах 2024 года, написав в Truth Social: «Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ!». Помолвка Свифт и Келси, объявленная 26 августа в совместном посте в соцсетях с подписью «Ваш учитель английского и ваш тренер по физкультуре женятся», вызвала бурную реакцию в соцсетях и СМИ. Но за кого же выходит замуж Тейлор Свифт, и как началась эта громкая история любви?
Где познакомились Тейлор Свифт и Трэвис Келси?
Пара начала встречаться в 2023 году, и их роман быстро стал одной из самых обсуждаемых тем в поп-культуре. Их история началась, когда Келси, звезда команды НФЛ Kansas City Chiefs, посетил концерт Тейлор Свифт в рамках её Eras Tour в июле 2023 года. В эпизоде своего подкаста «New Heights» Келси рассказал, что пытался передать Свифт браслет дружбы с его номером телефона, но не смог встретиться с ней лично. Этот романтичный жест привлек внимание Тейлор, и вскоре они начали общаться. Свифт позже подтвердила в интервью, что была тронута инициативой Келси, назвав его поступок «очень милым». К осени 2023 года Свифт стала частым гостем на играх Chiefs, поддерживая Келси с трибун, что подогрело интерес публики к их отношениям.
Кто такой Трэвис Келси?
Трэвис Келси, которого Тейлор в шутку назвала «своим тренером по физкультуре» в посте о помолвке, — 35-летний профессиональный игрок в американский футбол. Родился 5 октября 1989 года в Уэстлейк, штат Огайо. Келси — один из самых успешных игроков НФЛ своего поколения, трёхкратный чемпион Суперкубка (2020, 2023, 2024) и обладатель множества рекордов лиги.
Харизма, чувство юмора и уверенность сделали Келси звездой не только на поле, но и за его пределами. Келси ведёт подкаст «New Heights» вместе со своим братом Джейсоном, бывшим игроком Philadelphia Eagles, где он часто делится историями из жизни, включая роман с Тейлор. В интервью он шутил, что использовал сет-лист Eras Tour как «план завоевания сердца» Свифт, добавив: «Я самый счастливый человек в мире». Келси также известен своей благотворительной деятельностью, он поддерживает детей из малообеспеченных семей.
История любви Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.
Роман Свифт и Келси развивался на глазах у миллионов. После первого появления Тейлор на игре Chiefs в сентябре 2023 года их отношения стали медийным феноменом. Свифт посещала ключевые матчи, включая Суперкубок 2024, где Chiefs победили, а Келси публично поблагодарил её за поддержку. Тейлор, в свою очередь, упоминала Трэвиса в текстах своего альбома «The Life of a Showgirl», вышедшего 3 октября 2025 года, намекая на их роман в песнях вроде «It’s Beautiful». Пара часто делилась совместными моментами в соцсетях, включая романтичные фото с отдыха и концертов. Источник, близкий к паре, сообщил US Weekly, что Свифт и Келси обсуждали брак и создание семьи ещё до помолвки, подчеркнув, что «они идеально подходят друг другу».
Помолвка Свифт и Келси вызвала волну эмоций. Патрик Махоумс, товарищ Келси по команде, поздравил пару, добавив три эмодзи сердца в сторис соцсетей. Google отметил событие анимацией с золотым конфетти при поиске имени Тейлор Свифт.
