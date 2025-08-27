Ричмонд
Глава Ростова прибыл на место пожара в многоквартирном доме после атаки БПЛА

В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелся многоквартирный дом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в результате падения беспилотного летательного аппарата вечером 26 августа произошел взрыв и возгорание на крыше четырехэтажного жилого дома. Об этом сообщил врио губернатора.

На месте происшествия находится глава города Александр Скрябин.

— Работают службы экстренного реагирования. Информация уточняется. Прошу всех сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию, — сообщил глава Ростова.

