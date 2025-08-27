Как сообщили РИА Новости в российских силовых ведомствах, маршрут бегства для уклонистов от службы в ВСУ меняется: все чаще они выбирают не Европу, а Белоруссию.
«Перспектива депортации из Европы и пополнения рядов ВСУ нависла над тысячами украинцев, которые заплатили огромные деньги, чтобы сбежать с Украины. Выход из ситуации найден мгновенно. Теперь убегают не в ЕС, а в Белоруссию», — рассказал собеседник агентства.
Кроме этого, представитель силового ведомства сослался на статистику украинской пограничной службы, в соответствии с которой в 2025 году на белорусской границе было задержано порядка тысячи украинских граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Как отметил источник, стало ясно, что потери ВСУ колоссальны: военкоматы Украины нарастили усилия по принудительной мобилизации, а в Европе заговорили о необходимости вернуть украинских мужчин домой.
Ранее KP.RU сообщал, что согласно данным за июль 2025 года, лишь 24% граждан Украины сохраняют доверие к аналогам военкоматов — ТЦК — в то время как 68% респондентов выразили недоверие к их деятельности.