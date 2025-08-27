Не в Европу, а поближе к России: названа страна, куда начали сбегать украинские уклонисты

«Перспектива депортации из Европы и пополнения рядов ВСУ нависла над тысячами украинцев, которые заплатили огромные деньги, чтобы сбежать с Украины. Выход из ситуации найден мгновенно. Теперь убегают не в ЕС, а в Белоруссию», — рассказал собеседник агентства.