Четыре россиянина сыграют в общем этапе Лиги чемпионов

В обоих матчах ворота «Будё-Глимт» защищал российский голкипер Никита Хайкин, в то время как его соотечественник Даниил Худяков, являющийся основным вратарём «Штурма», пропустил игры из-за травмы.
В основном турнире Лиги чемпионов сыграют четыре команды с российскими футболистами: казахстанский «Кайрат» (Егор Сорокин), французские «Пари Сен-Жермен» (Матвей Сафонов) и «Монако» (Александр Головин), а также норвежский «Будё-Глимт» (Никита Хайкин).
Ранее Life.ru рассказывал, как ПСЖ Сафонова обыграл английский «Тоттенхэм» и впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались парижане.