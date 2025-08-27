Ричмонд
Четыре россиянина сыграют в общем этапе Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» обеспечил себе первый в истории выход в общий этап Лиги чемпионов, несмотря на поражение со счётом 1:2 от австрийского «Штурма» в ответном матче раунда плей-офф. Решающим фактором стала разгромная победа норвежцев в первой встрече со счётом 5:0.

Источник: Life.ru

В обоих матчах ворота «Будё-Глимт» защищал российский голкипер Никита Хайкин, в то время как его соотечественник Даниил Худяков, являющийся основным вратарём «Штурма», пропустил игры из-за травмы.

В основном турнире Лиги чемпионов сыграют четыре команды с российскими футболистами: казахстанский «Кайрат» (Егор Сорокин), французские «Пари Сен-Жермен» (Матвей Сафонов) и «Монако» (Александр Головин), а также норвежский «Будё-Глимт» (Никита Хайкин).

Ранее Life.ru рассказывал, как ПСЖ Сафонова обыграл английский «Тоттенхэм» и впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались парижане.