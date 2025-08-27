Четыре россиянина сыграют в общем этапе Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» обеспечил себе первый в истории выход в общий этап Лиги чемпионов, несмотря на поражение со счётом 1:2 от австрийского «Штурма» в ответном матче раунда плей-офф. Решающим фактором стала разгромная победа норвежцев в первой встрече со счётом 5:0.