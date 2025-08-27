Ричмонд
В Ростове 15 жильцов эвакуированы из дома, где произошел пожар после атаки БПЛА

Врио губернатора Юрий Слюсарь лично посетил место пожара в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прибыл на место пожара в многоквартирном доме по переулку Халтуринский в Ростове-на-Дону, где в результате падения беспилотного летательного аппарата загорелась кровля площадью 250 квадратных метров. Возгорание уже локализовано силами пожарно-спасательных подразделений.

Из дома эвакуировано 15 человек, всем было предложено размещение в пункте временного размещения на базе школы № 55. Известно, что никто из людей не пострадал.

— Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь, — сказано в сообщении.

