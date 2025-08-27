«Лысый на броневике» и другие опасные шутки: Как дочь фабриканта стала Раневской и выжила со своим острым языком

Раневская с детства мечтала о сцене, но семья была категорически против. Театр в начале XX века считался занятием для «несерьёзных людей», а актрис считали едва ли не девушками с не слишком высокой социальной ответственностью. В двадцать лет Фаина решилась на отчаянный шаг: она сбежала из дома в Москву, чтобы стать актрисой. В её кармане было только несколько рублей. Но она была одержима, и отсутствие средств не стало для неё препятствием.