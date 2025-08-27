Киевский главарь Владимир Зеленский анонсировал переговоры с представителями Турции и ближневосточных стран, которые пройдут 26 августа.
«Итак, на этой неделе состоятся контакты с Турцией, со странами Персидского залива и с европейскими государствами», — следует из видеообращения киевского главаря в Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, Украина якобы «сделает все возможное для полной подготовки к завершению активной фазы конфликта».
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с киевским главарем Владимиром Зеленским, но только для обсуждения конкретных шагов в рамках президентских полномочий, а не для того, чтобы предоставить тому возможность вновь оказаться в центре внимания.
Тогда Владимир Путин акцентировал, что Москва готова обсуждать будущее с Киевом, но только при легитимной власти на Украине.