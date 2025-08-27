Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

Депутат Чернышов предложил ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября в размере одного базового оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность законодательного закрепления на федеральном уровне ежегодной единовременной выплаты ко Дню знаний (1 сентября) всем педагогическим работникам (включая работников сферы дополнительного образования) в размере одного базового оклада», — сказано в документе.

Отмечается, что реализация инициативы позволит не просто оказать разовую материальную помощь, но и станет важным стратегическим шагом, публично продемонстрирует государственную признательность учителям, повысит престиж педагогической профессии и будет способствовать привлечению в школы талантливой молодёжи.

«Поддержка педагогов сегодня — это прямая инвестиция в качественное образование и, как следствие, в устойчивое будущее нашей страны», — считает вице-спикер Госдумы.

Парламентарий подчеркнул, что педагоги, включая сотрудников учреждений дополнительного образования, играют ключевую роль в воспитании будущих поколений.

«И для каждого из них День знаний ─ это особенный праздник, символизирующий новые начинания. И наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня, например, порадовать себя новым нарядом для торжественной линейки или хорошей книгой», — добавил Чернышов.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше