В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября в размере одного базового оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас рассмотреть возможность законодательного закрепления на федеральном уровне ежегодной единовременной выплаты ко Дню знаний (1 сентября) всем педагогическим работникам (включая работников сферы дополнительного образования) в размере одного базового оклада», — сказано в документе.
Отмечается, что реализация инициативы позволит не просто оказать разовую материальную помощь, но и станет важным стратегическим шагом, публично продемонстрирует государственную признательность учителям, повысит престиж педагогической профессии и будет способствовать привлечению в школы талантливой молодёжи.
«Поддержка педагогов сегодня — это прямая инвестиция в качественное образование и, как следствие, в устойчивое будущее нашей страны», — считает вице-спикер Госдумы.
Парламентарий подчеркнул, что педагоги, включая сотрудников учреждений дополнительного образования, играют ключевую роль в воспитании будущих поколений.
«И для каждого из них День знаний ─ это особенный праздник, символизирующий новые начинания. И наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня, например, порадовать себя новым нарядом для торжественной линейки или хорошей книгой», — добавил Чернышов.