Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением жилого дома после атаки БПЛА в Ростове

В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдения прав граждан, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА в ночь на 27 августа.
Напомним, инцидент произошел в Ленинском районе города, где в результате падения БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом.
Исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Дмитрий Стовбун лично прибыл на место происшествия.
— Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, и оказание им помощи, — уточнили в надзорном ведомстве.
