Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением жилого дома после атаки БПЛА в Ростове

На место ЧП в Ростове выехал исполняющий обязанности прокурора региона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдения прав граждан, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА в ночь на 27 августа.

Напомним, инцидент произошел в Ленинском районе города, где в результате падения БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом.

Исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Дмитрий Стовбун лично прибыл на место происшествия.

— Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, и оказание им помощи, — уточнили в надзорном ведомстве.

