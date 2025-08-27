Ричмонд
Жена пропавшего в Турции пловца Свечникова улетела в Россию

Жена российского пловца Николая Свечникова, пропавшего после заплыва через Босфор в Турции, отправилась в Россию. Об этом ТАСС сообщила ее родственница Алена Караман.

«Да», — подтвердила она агентству на вопрос о том, улетела ли супруга спортсмена обратно в Россию.

29-летний Свечников участвовал в масштабном международном заплыве через Босфор, который прошел 24 августа. В мероприятии приняли участие около 3 тысяч пловцов из 81 страны. Однако россиянин не добрался до финиша. Поиски Свечникова продолжаются.