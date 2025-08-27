Жена пропавшего в Турции пловца Свечникова улетела в Россию

29-летний Свечников участвовал в масштабном международном заплыве через Босфор, который прошел 24 августа. В мероприятии приняли участие около 3 тысяч пловцов из 81 страны. Однако россиянин не добрался до финиша. Поиски Свечникова продолжаются.