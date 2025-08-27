В Ростове локализовали пожар в многоквартирном доме после атаки БПЛА

В Ростове после атаки БПЛА в ночь на 27 августа загорелась кровля многоквартирного четырехэтажного дома в переулке Халтуринском. Огнем было охвачено 250 квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Пожар уже локализовали. А из дома эвакуировали 15 человек. Всем им предложили поехать на ночь в пункт временного размещения на базе школы № 55. Как сообщил Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал.
Подпишись на нас в Telegram!
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше