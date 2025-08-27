Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове локализовали пожар в многоквартирном доме после атаки БПЛА

После атаки БПЛА в жилом доме в Ростове загорелась кровля на площади 250 кв.м.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове после атаки БПЛА в ночь на 27 августа загорелась кровля многоквартирного четырехэтажного дома в переулке Халтуринском. Огнем было охвачено 250 квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Пожар уже локализовали. А из дома эвакуировали 15 человек. Всем им предложили поехать на ночь в пункт временного размещения на базе школы № 55. Как сообщил Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал.

Подпишись на нас в Telegram!

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше