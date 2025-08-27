WSJ: американская компания ExxonMobil планирует возвращение в РФ

Согласно публикации в The Wall Street Journal, американская корпорация ExxonMobil изучает перспективы возобновления своей деятельности на российском рынке. Информация была получена изданием из анонимных источников.
ExxonMobil готова вернуться на «Сахалин-1», если Москва и Вашингтон дадут согласие в рамках мирного процесса по Украине.
Как сообщает WSJ, ExxonMobil запросила поддержку у Вашингтона на случай возвращения в РФ. Генеральный директор Даррен Вудс уже обсуждал эту тему с американским главой Дональдом Трампом в Белом доме. По мнению издания, это могло бы «значительно улучшить» отношения между странами.
Ранее глава «Автостата» Сергей Целиков сообщил о готовности ряда иностранных автопроизводителей вернуться в РФ. По его мнению, при смягчении санкций рынок быстро восстановится. Наиболее вероятными кандидатами на возвращение названы Hyundai и Kia, которые сохранили часть операций под маркой Solaris.