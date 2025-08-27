WSJ: американская компания ExxonMobil планирует возвращение в РФ

Как сообщает WSJ, ExxonMobil запросила поддержку у Вашингтона на случай возвращения в РФ. Генеральный директор Даррен Вудс уже обсуждал эту тему с американским главой Дональдом Трампом в Белом доме. По мнению издания, это могло бы «значительно улучшить» отношения между странами.