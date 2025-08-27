Протестующие напали на полицию возле философского факультета в Сербии

В Нови-Саде, втором по величине городе Сербии, студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского факультета. Как заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, протестующие попытались помешать полиции войти в здание, где декан университета выдворил ранее студентов, блокировавших его работу.
По словам Дачича, демонстранты не только словесно выражали возмущение, но и применили физическую силу, толкая и ударяя сотрудников. Министр продемонстрировал видео, на котором, по его словам, видно неспровоцированное нападение на полицию. В настоящее время около 15 преподавателей находятся внутри факультета, а снаружи установлен кордон из полиции и жандармерии. Ведется установление личностей участников беспорядков, о пострадавших не сообщается.
Протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, повлекшего гибель 16 человек. Напряженность в городах обострилась в середине августа, когда участники протестов стали блокировать дороги и вступать в противостояние с полицией, передает РИА Новости.
Также президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе беспорядков у офисов Сербской прогрессивной партии в ночь на четверг, 14 августа, пострадали более 60 граждан и 16 полицейских. Глава МВД Ивица Дачич ранее сообщал о пострадавших в Нови-Саде и других городах. По словам Вучича, 64 человека пострадали в помещении СПП в Нови-Саде, а 16 полицейских получили ранения, двое из них — серьезные.