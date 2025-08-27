Протестующие напали на полицию возле философского факультета в Сербии

По словам Дачича, демонстранты не только словесно выражали возмущение, но и применили физическую силу, толкая и ударяя сотрудников. Министр продемонстрировал видео, на котором, по его словам, видно неспровоцированное нападение на полицию. В настоящее время около 15 преподавателей находятся внутри факультета, а снаружи установлен кордон из полиции и жандармерии. Ведется установление личностей участников беспорядков, о пострадавших не сообщается.