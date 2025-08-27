Генпрокуратура просит передать имущество колхоза Восток-1 в пользу государства

Иск направлен против шести членов семьи Шегнагаевых, включая гражданина Белиза, резидента США Валерия Шегнагаева, которого ведомство считает реальным бенефициаром предприятия, генерального директора Александра Сайфулина и трёх иностранных компаний — южнокорейских Oriental Pacific и Global Seafood Corporation и американской North Pacific Corporation.
По версии прокуратуры, предприятие в течение нескольких лет добывало рыбу и краба в нарушение законодательства под фактическим иностранным контролем, нанеся ущерб водным биоресурсам на сумму свыше 37,6 миллиарда рублей. В рамках исковых требований ведомство просит изъять акции колхоза у физических лиц и передать их Росимуществу для дальнейшей передачи государству.
А ранее суд изъял в пользу государства активы одного из крупнейших золотодобытчиков России — «Южуралзолота». Основанием для судебного разбирательства послужило совмещение бизнесменом Константином Струковым государственной службы и коммерческой деятельности.